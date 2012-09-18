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Grup Yorum üyelerine ev hapsi cezası

Sultangazi saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın cenazesini almaya gelenlerin izinsiz gösterisi sonucu gözaltına alınanlardan bazıları tutuklandı.

18 Eylül 2012 Salı 15:40
Grup Yorum üyelerine ev hapsi cezası

Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi’ne saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü üyesinin cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan almaya geldikleri sırada izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 8’i tutuklandı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Çağalayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 21 kişinin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından ifadeleri alındı.

-”Konutu terk etmeme” uygulaması- Savcı Akkaş, ”Grup Yorum” adlı müzik grubu üyeleri Selma Altın, Ezgi Dilan Balcı ve Damla Sandal’ın da aralarında bulunduğu 17 kişiyi tutuklanmaları istemiyle 2 No’lu Sorgu Hakimliği’ne sevk etti. 4 kişi ise serbest bırakıldı. 

Sorgu hakimliği, 17 kişiden 8’inin tutuklanmasına, ”Grup Yorum” üyelerinin de aralarında olduğu 9 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Serbest bırakılan 9 kişiye, ”konutu terk etme” ve ”yurt dışına çıkış” yasağı konuldu.

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