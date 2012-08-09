Gözümüz altın madalyada

Londra Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm kadınlar 1500 metre yarı finalinde koşan milli atletler Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut, finale yükseldi.

Olimpiyat Stadı'nda yapılan seçmelerde, Aslı Çakır Alptekin ilk seride piste çıktı. 12 atletin yarıştığı serinin son turuna kadar ön grupta yer alan milli atlet, son turda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi.

Temposunu çok iyi ayarlayan Aslı Çakır Alptekin, 4.05.11'lik derecesiyle serisini ilk sırada tamamlayarak finale kaldı.

2. seride final vizesi için mücadele eden Gamze Bulut, ilk seride koşan Aslı Çakır Alptekin'e göre daha önce liderliği ele geçirse de son turda Etiyopyalı Ebaba Aregawi'nin atağına karşılık veremedi.

Kariyerinin en iyi derecesine imza atarak yarışı 4:01.18 ile tamamlayan milli atlet, serisinde ikinci olarak finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Genel klasmanda Gamze Bulut 2'nci, Aslı Çakır Alptekin ise 11'inci oldu.

Kadınlar 1500 metre finali, 10 Ağustos Cuma günü, TSİ 22.55'de koşulacak.



Hedef madalya

Olimpiyat Stadı'nda yapılan 1500 metre yarı finalinde serisinde 4.05.11'lik derecesiyle birinci olan Aslı Çakır Alptekin, yarış öncesinde finale kalacağından emin olduğunu belirterek, ''İlk 5 finale kalacaktı. Bir ara ekrana baktım, çok kalabalıktık. Şansa bırakmak istemedim ve öne çıktım. Finale kalacağımı biliyordum'' diye konuştu.

Aslı Çakır Alptekin, hedeflediği madalyanın rengi konusunda da, ''İlk üç garanti olsun. Ama altına doğru koşmak istiyorum'' yorumunda bulundu.

Yarı finalde ikinci seride 4.01.18 ile ikinci olan ve finale kalan son Avrupa şampiyonası ikincisi Gamze Bulut da kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, ''Aslı ablayla herkesin duasını bekliyoruz. Sonuç Avrupa şampiyonasındaki gibi olursa mutlu oluruz. Hayırlısı neyse o olsun'' ifadelerini kullandı.