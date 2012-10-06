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Göztepe ışık vermiyor

Göztepe, mutlak galibiyet için çıktığı maçta Torku Konyaspor'la golsüz berabere kalarak taraftarını yine üzdü.

06 Ekim 2012 Cumartesi 22:10
Göztepe ışık vermiyor
PTT 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında Göztepe, Torku Konyaspor'u ağırladı. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maç golsüz sona erdi.
 
Bu sonuçla altı hafta sonunda 14 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar, düşme hattından yine kurtulamadı. Torku Konyaspor ise bu beraberlikle puanını 8'e çıkardı. Mücadelenin tamamında takımlarını centilmence destekleyen Göztepeli taraftarlar, uzatma dakikalarında teknik direktör Hüseyin Kalpar'ı istifaya davet etti. Futbolcuları alkışlarla protesto eden Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa'dan ayrılan teknik direktör Metin Diyadin lehine tezahürat yaptı.

Maçın 5. dakikada Rodrigues ceza sahasında Selim'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Göztepeli oyuncular penaltı beklerken Hakem Taner Gizlenci oyunu devam ettirdi. 

Maçın önemli anları:

12. dakikada Erdal ceza sahası dışından kaleyi yokladı, yandan aut. 

19. dakikada Dilaver sol çaprazdan serbest vuruş kullandı, İlhan kafayı vurdu, top bu kez üstten auta çıktı. 

26. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Şaban dönerek vurdu, Kaya gole izin vermedi. 

47. dakikada sol çaprazdan taşıdığı topla ceza sahasına giren Şaban yere düşerken vurdu, Kaya üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti. 

70.dakikada Dilaver sol kanattan kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye şutladı, top Kaya'nın ellerinde kaldı. 

85. dakikada Yasin'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Halil'in bekletmeden şutunda Kaya bir kez daha gole izin vermeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

STAT: Atatürk 

HAKEMLER: Taner Gizlenci, Neşet Merdin, Uygar Bebek 

GÖZTEPE: Ferhat, Hamza, Aytek, Veli, Rodrigues, Ali Kuçik (Dk. 25 Halil), İlhan, Onur, Dilaver, Mithat (Dk. 71 Buval), Şaban (Dk. 80 Yasin) 

TORKU KONYASPOR: Kaya, Tolga, Selim, Erdinç, Muhammet, Ömer Ali, Şenol, İshak, Ali Dere (Dk. 45 Atilla), Sinan (Dk. 86 Recep), Erdal (Dk. 59 Bilal Aziz) 

SARI KARTLAR: Erdal, Sinan, Şenol, Bilal Aziz, İshak (Torku Konya), İlhan, Mithat, Hamza (Göztepe)
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