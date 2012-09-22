Göztepe galibiyet peşinde

PTT 1. Lig'de ilk 3 haftada Kartalspor Samsunspor ve Boluspor 'a mağlup olan Göztepe , 4. haftada yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.





Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği müsabaka öncesinde Göztepeli oyuncular, akşam üstü yapacakları antrenmanın ardından kampa girecek.





Göztepe'de cezalı Veli Kızılkaya'nın dışında eksik futbolcu bulunmuyor.





Yarınki karşılaşmayla birlikte aile veya eşli taraftarlar için kapalı tribünün sağ tarafında, basın tribününün hemen yanındaki bölüm aile tribünü olarak ayrılacak.



