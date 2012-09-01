Göztepe’de hedef galibiyet

PTT 1. Lig'de ilk haftada deplasmanda 1-0 öne geçtiği müsabakada Kartalspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, evindeki ilk maçında yarın saat 20.00'de Samsunspor'u konuk edecek.





Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.





Göztepe'de lisans işlemleri tamamlanan Brezilyalı oyuncusu Janderson Rodrigues Bahia ile cezası tamamlanan Ali Kuçik de yarın ki maçta forma giyebilecek. Samsunspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak Göztepe'de, eksik futbolcu bulunmuyor.





İki ekibin en son Süper Lig'de 2002-2003 sezonunda oynadıkları iki karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.





Göztepe Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'e taşıdığı Samsunspor'a karşı Göztepe'nin başında sahaya çıkacak.