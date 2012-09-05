Göztepe’de dört yıldız elde kaldı

Sarı-Kırmızılı ekibin yolları ayırma kararı aldığı futbolculardan 21'i farklı takımlara giderken, tecrübeli stoper Önder Turacı, Liberyalı Theo Weeks, Korhan ve kısa süre önce ayrılık kararı tebliğ edilen Emre resmi transfer döneminde kulüp bulamadı. Göztepe, en az ara transfer dönemine kadar özel antrenör eşliğinde veya altyapıda antrenmanları sürdürecek olan bu dört futbolcunun sözleşmelerinde yazan garanti paraları ödemek zorunda.





Dört isimden Weeks, Manisaspor'la anlaşmasına rağmen, Göztepe son anda 100 bin TL bonservis isteyince transfer yatmıştı. İzmir ekibi, sözleşmesi süren futbolcularından Yüksel'i Alanya'ya, Emin'i Tokat'a, Tahir'i Gümüşhane'ye, Uğur Uğur'u Kahramanmaraş'a, Bahadır'ı Bingöl Bld'ye, Anıl'ı ise Maltepe'ye kiraladı. Altyapıdan (A) takıma çıktığı 2003'ten beri kadroda yer alan, son iki sezon farklı takımlara kiralık gönderilen Recep Gayık ise bu kez bonservisini de alarak Refahiyespor'un yolunu tuttu.