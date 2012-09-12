Göztepe, Bolu’ya hazırlanıyor

Akşamüstü İnciraltı Tesisleri'nde yapılan antrenmana teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın belirlediği bazı oyuncular takımdan daha önce sahadaki yerlerini aldı. Takımdan yaklaşık yarım saat önce gelen bazı oyuncular iki grup halinde şut çalışması yaptı. Sarı-Kırmızılı diğer oyuncuların da sahaya gelmesiyle birlikte antrenmanı başlatan teknik direktör Kalpar, ilk bölümünde çabukluk çalışması yaptırdı. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapan oyuncular yapılan çalışmaları tamamladı.





Bugün ki antrenmana milli takımdan dönen Halil Akbunar'da katılırken, sakat olan oyuncu Onur Bektaş ise takımdan ayrı çalıştı.



