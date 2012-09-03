Gözlerde renk cümbüşü

Kırmızı göz farı: Podyumların en büyük makyaj hitlerinden biri oldu. Çok açık tenliyseniz turuncuya çalan, koyu tenliyseniz canlı ve parlak kırmızıları tercih edin.



Turuncu göz farı: Bu makyaj için önce cildimizi hazırlayacağız. Yanaklar ve dudaklar biraz daha geri planda kalacak.



Sarı göz farı: Yaz geceleri için tercih edebileceğiniz bu göz farı uygulaması için bol bol gölge kullanacağız. Makyajınızı parlak renklerde bir rujla tamamlayabilirsiniz.



Yeşil göz farı: Bu dumanlı göz makyajını 10 dakikada yapabilirsiniz. Özellikle kahverengi tonlarında gözleriniz varsa muhteşem görüneceksiniz.