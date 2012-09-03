Kırmızı göz farı: Podyumların en büyük makyaj hitlerinden biri oldu. Çok açık tenliyseniz turuncuya çalan, koyu tenliyseniz canlı ve parlak kırmızıları tercih edin.
Turuncu göz farı: Bu makyaj için önce cildimizi hazırlayacağız. Yanaklar ve dudaklar biraz daha geri planda kalacak.
Sarı göz farı: Yaz geceleri için tercih edebileceğiniz bu göz farı uygulaması için bol bol gölge kullanacağız. Makyajınızı parlak renklerde bir rujla tamamlayabilirsiniz.
Yeşil göz farı: Bu dumanlı göz makyajını 10 dakikada yapabilirsiniz. Özellikle kahverengi tonlarında gözleriniz varsa muhteşem görüneceksiniz.
Gözlerde renk cümbüşü
Bu sezon gözlerde daha cesur renkler var. Podyumların abartısını çıkarıp canlı renkleri sizin de denemeniz için bazı örnekler bulduk. Kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil göz farlarıyla yazlık bakışlar hazır!
Kırmızı göz farı: Podyumların en büyük makyaj hitlerinden biri oldu. Çok açık tenliyseniz turuncuya çalan, koyu tenliyseniz canlı ve parlak kırmızıları tercih edin.