Gözler Şenol Güneş’te

Trabzonspor'da Videoton elenişi ve ardından gelen Gaziantepspor yenilgisi, hareketli saatleri de beraberinde getirdi. Bordo-Mavili camiada teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik eleştiriler arttı, hatta kulislerde 'istifa edecek' söylentileri de dolaşmaya başladı. Tam da bu noktada Güneş'in yarın tesislerde bir basın toplantısı yapacağının açıklanması gündeme bomba gibi düştü.

Bordo-Mavililer'in hocasının istifa etme olasılığının az olmakla birlikte gündemdeki yerini koruduğu, ancak kendisine dair eleştirilere yanıt verme ihtimalinin ağırlık kazandığı belirtildi. Kendisine toplantısının içeriğini soranlara hiç bir bilgi vermeyen Güneş'in yapacağı açıklamalar Trabzon şehrinin 1 numaralı merak konusu.



