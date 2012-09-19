Ela gözlü olanlar
Sezgisel güçleri yüksektir, oldukça hassas bir kalbe sahip insanlardır. Gururlarına olabildiğince çok düşkün kişilerdir, gururları kırıldığı zaman asla ve asla afları yoktur. Aslında çok daha yumuşak başlı, daha anlayışlı olmaları gerekmektedir.
Kahverengi gözler
Aslında bu insanlar kendilerini idare ettirmek konusunda isteksizdirler. Bir kötü yönleri de her yerde sırlarini açıklamalarıdır.
Mavi gözlüler
Durağan olmayı sevmeyen, enerji dolu, karar verme kabiliyeti olarak pozitif yönde gelişmiş olan, eli açık, değişimlerin kendilerini korkutmadığı kişilerdir. Biraz hayalperesttirler. Bu yapıları nedeniyle de gerçekleri görmekte zorlanırlar.
Siyah gözlü olanlar
Olaylar karşısında çok çabuk heyecanlanan, disiplinli, düzenli kişilerdir. Duygu yüklü olan bu insanların, gerek sevgisi, gerek de kindarlığı oldukça çok güçlüdür. Onlar karşılarındaki insanları daima idare etmek isterler.
Yeşil gözlüler
Sevdiklerini kırmak istemeyen bir yapilari vardir. Kırıcı olmamaya çok dikkat ederler, çok asabi yaradılış da olmalarına rağmen bu böyledir. Bu yüzden hislerine hakim olmayı bilirler.
Kurşuni mavi gözler
Şairane tabiatların, romantik huyların göstergesidir. Pratik işlerde başarılı olamazlar. Hayalci, dalgın bir hayat sürerler.
Göz renginde saklı karakterler
Göz renklerinden karakter analizi yapan uzmanların çıkardığı sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı. Eğer sinirli, neşeli ya da kırılgansanız bu hemen gözlerinize yansıyor! Nasıl mı?
Ela gözlü olanlar