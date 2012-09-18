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Göz çevreniz önemli

Yaşımızı ilk ele veren göz çevrelerimizdir. Buradaki ince deri hassas bir bakıma ihtiyaç duyar. Genetik ve yaşam tarzından kaynaklanan sorunların bir çözümü mutlaka var

18 Eylül 2012 Salı 17:58
Göz çevreniz önemli

Mimiklerle gelen çizgiler

Göz çevresi çok ince ve yağ bezlerinden fakir bir deridir. Göz çevresi etrafında çok sayıda kas bulunduğundan dinamik kırışıklık denilen mimik kırışıklıkları erken yaşta oluşmaya başlar. Göz çevresinde kırışıklık dışında görülen diğer sık kozmetik sorunlar ise; pigmentasyon yani göz etrafında morluklar ve ödem yani torbalanmadır. 

Halkalar

Gözaltı halkaları, hem erkeklerde hem de kadınlarda sık görülen ortak bir yakınmadır. Gözaltındaki bu koyu renk halkaların nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Yine de buna neden olabilecek birçok faktörden bahsedilmektedir. Bu faktörler arasında genetik nedenler, güneş ışınları, düzensiz uyku, düzensiz beslenme, sigara ve alkol tüketimi, alerjiler ve bazı sistemik hastalıklar yer almaktadır.

Genetik morluklar

Gözaltındaki morluklar birçok nedene bağlı olabilir. Genetik nedenlere bağlı yani kalıtsal olabilir. En sık görülen nedenlerden biri budur. Kişinin altta yatan eşlik eden bir sağlık problemi yoksa ve tetikleyici bir faktör bulunamıyorsa, genetik nedenlerden olduğu düşünülebilir.

Peki tüm bu sorunlara karşı neler yapmak gerekiyor?

Önce hijyen

Göz ve deri sağlığı için dikkat etmemiz gereken belli kurallar vardır. Bunların başında gelen en önemli madde hijyendir. Göz etrafına sık sık elle temas etmemek gerekir. Gözü ovuşturmak, elleri sık yıkamamak enfeksiyona sebep olabilir. Gözde ve göz etrafında oluşabilecek enfeksiyonlar, gözde akıntı ve sulantıya sebep olabilir. Göz ve cilt sağlığı için sık el yıkamak önemlidir.

Yüksek yastık

Göz çevresindeki deri çok ince olduğu için damarlar cilt altında oldukça belirgindir ve bu gözaltında morumsu-kahvemsi bir renge neden olabilir. Kan basıncındaki herhangi bir artış bu rengin daha da koyulaşmasında neden olabilir. Bu sebeple göz altında morluk şikayeti olan kişilere yüksek bir yastıkla uyumalarını önermekteyiz. Böylece gece boyunca oluşabilecek göz etrafındaki kan basıncı minimum olacaktır ve morluklar gün boyunca çok daha az olacaktır. Belli ilaçlar göz etrafında bulunan morlukları arttırabilir. Özellikle damar duvarını genişleten ilaçlar göz etrafındaki morlukları arttırabilir.

Düzenli uyku

Düzensiz uyku saatleri olan kişilerde de yine benzer problemler ortaya çıkmaktadır. Günde en ez 8 saat uyku ve aynı saat aralıklarında uyku düzeni gerekmektedir. Uyku düzeni olmayan kişilerde göz etrafında torbalanma ve morluklar en sık karşılaşılan problemlerdendir.

Halkaların nedeni alerji mi?

Alerjik kişilerde yine gözaltında mor halkalar sıkça görülür. Bu yüzden alerji tanısı olan kişiler ilgili hekime başvurup altta yatan hastalıklarıyla ilgili tedavi olmalıdırlar. Bazen hastalarımızın alerjileri olduğunu, sadece göz etrafındaki bazı cilt bulgularını değerlendirerek anlamaktayız. Bu yüzden göz etrafında ödem, şişlik ve renk değişikliği olduğunda mutlaka bir cilt uzmanına başvurmak gerekmektedir.

Antioksidan ve çinko

Tüm bunların yanı sıra unutulmaması gereken bir diğer faktör ise düzensiz beslenmenin göz etrafındaki morlukları arttırabildiğidir. Antioksidan vitaminlerden fakir bir diyet, çinkonun yetersiz alınımı, sebze ve meyvenin yeterli tüketilmemesi göz etrafındaki problemlere neden olabilir.

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