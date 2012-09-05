Görüşmenin perde arkası !

İstanbul'a sessiz sedasız gerçekleştirilen ziyarette, Esad sonrası dönem ve Suriye'deki kimyasal silahlara ilişkin tüm ayrıntılar masaya yatırıldı.

Petraeus'un ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ziyaretinde karara bağlanan 'İkili mekanizma toplantıları' kapsamında planlandı.

ESAD SONRASI SURİYE

Gazetevatan.com'un haberine göre İki istihbarat örgütünün 1 numarası arasında gerçekleşen görüşmelerde ele alınan en önemli konu Suriye oldu. Bu kapsamda, Esad rejiminin devrilmesi sonrasında ortaya çıkacak olası tablo ve gelişmeler değerlendirildi.

İlk olarak, geçiş döneminde kurulacak hükümetin hangi isimlerden oluşabileceği ayrıntılarıyla ele alındı, olası isimler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Geçiş hükümeti sürecinde Baasçılar'la birlikte muhalif grupların ortaklaşa hareket edebileceği bir geçiş döneminin mümkün olabileceği konusunda fikir birliğinin bulunduğu kaydedildi.

'YA PARÇALANIRSA'

Görüşmede ele alınan bir diğer konu ise Suriye'nin iç savaş nedeniyle parçalanması senaryosu oldu.

Sızan bilgilere göre Petraeus, ABD hükümetinin görüşünü Fidan'a anlattı, Washington'un El Kaide gibi radikallerin Esad sonrasında ülkenin parçalanmasına giden süreci hızlandıracağı, bu nedenle de Esad sonrası planlanırken dengelerin iyi hesaplanması gerektiği görüşünü tekrarladı.

KİMYASAL SİLAHLAR NEREDE?

Baas rejiminin elinde bulunan kimyasal silahlar da gündemdeydi.

Ankara'nın ABD'ye geçen ay Türkiye'ye gelen eski Suriyeli general Menaf Tlas'tan edindiği bilgileri aktardığı öğrenildi. Toplantıda Türk tarafının Özgür Suriye Ordusu'nun asker sayısı, silah ve mühimmat durumuyla devrime destek veren aşiretlere ilişkin bilgileri de CIA ile paylaştığı öğrenildi