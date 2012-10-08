Görmez tartışmalara son noktayı koydu

Görmez, Almanya'daki temasları çerçevesinde Avrupa Türk İslam Birliği, Köln ve Çevresi Hacı Bektaş-ı Veli Alevi Cemevi ve İslam Kültür Merkezleri Birliği'ni ziyaret etti.



Görmez ziyarette, ''Alevilik İslam'ın yoludur. Buna hiçbir can buna hayır diyemez'' diye konuştu.



Görmez bir kimsenin ''Alevilik İslam dışı'' demesi halinde karşısında kendilerini bulacağını vurgulayarak, şunları söyledi:



''Bazı ithamlar karşısında Alevi kardeşlerimiz üzülüyordu. Anadolu'nun asli sahibi Alevi vatandaşlarımızdır. Hiç kimsenin onları azınlık statüsünde göstermeye hakkı yoktur. Haddi de değildir. Cemevi ısrarla sürekli tartıştığımız husus. Cemevi ve cami üzerinden bizim ayrılmamamız lazım.''



Görmez, konuşmasında bir Alman filozofun, ''Sınırların dilin nereye kadar konuşuluyorsa oraya kadardır'' sözlerine atıfta bulunarak, ''Ben de bir dil biliyorum ki o dilin hiç sınırı yok. Tüm dünyayı sizin yapar. O gönül dilidir. Bizim öyle bir gönül dilimiz var ki onunla konuştuğumuzda anlaşmamamız mümkün değil. Hz. Muhammed hepimizin peygamberidir'' diye konuştu.



Konuşmasında Madımak Oteli yangınına da değinen Görmez, ''Aklı başında, kalbinde vicdan taşıyan hiçbir varlık, bu hadiselerde yanlışlık olmadı diyemez'' ifadesini kullandı.



Camilere gelen vatandaşların Alevilik hakkında sahip oldukları ön yargıları kıramadıkları için üzüldüğünü belirten Görmez, ''yanlışların çift taraflı olduğunu'' ifade etti.



Görmez, tartışmalı kısımları bir yana bırakarak ortak yanlara bakılması gerektiğine dikkati çekerek, ''Acısıyla neşesiyle ortak kültürümüz var. Anadolu coğrafyasında aynı özden yaratılmışız. Biz ilk defa Alevi kitapları yayınladık onların bir tanesinde güzel bir şey okudum. Toprağın mütevazı ve cömert olma özelliği çok hoşuma gitti'' dedi



Alevi dedesi Yusuf Garib de Diyanet İşleri Başkanı'nın cemevini geç de olsa ziyaret etmesinin kendileri için mükafat olduğunu söyledi.



Konuşmasında Kuran ayetlerinden örnekler veren Garib, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Aleviliği İslam dışında göstermek isteyenleri eleştirerek ''Alevilik İslam'ın içindedir'' diye konuştu.



Hacı Bektaş Veli Cemevi Köln ve Çevresi Başkanı Yüksel Söylemez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.