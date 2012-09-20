Google Instagram'a Rakip Oluyor

İnternet devi önemli bir mobil uygulama geliştiricisi şirketi satın aldığını duyurdu.

İnstagram’ın Facebook tarafından satın alınması sonrasında mobil uygulama mağazalarında fotoğraf düzenleme yazılımlarının sayısında tabiri caizse patlama yaşanmıştı. Bu alanda işler yapmak için kolları sıvayan isimlerden biri de Google oldu.

Nik Software firmasını satın aldığını duyuran Google, böylelikle Instagram’a da rakip olmuş oldu. Snapseed isimli popüler iOS uygulamasının geliştiricisi olan Nik Software, bu uygulama ile 2011 yılının en iyi iPad uygulaması unvanının ad sahibi olmuş bir isim.

Snapseed, AppStore’da 4.5 yıldız ile derecelendirilmiş bir uygulama. İndirilmeye sunulduğu ilk yıl 9 Milyon kullanıcıya erişmeyi başaran yazılımın geliştiricileri, satın alma öncesinde Android uygulamasının geliştiriyordu. Ocak ayında bir demo da yayınlanmıştı.



