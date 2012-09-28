Google 14 Yaşında

1998 yılında kurulan Google bugün 14. yaşını kutluyor. Özel günler için sıra dışı doodle’lar yapmayı gelenek haline getiren internet devi, bu kez kendisi için üzerinde 14 adet mumun yer aldığı özel bir doodle hazırladı. Mumların Google’a özgü renklerde dizilimi dikkat çekiyor.

14 yılda marka değeri 45 Milyar Dolar’a yaklaşan dev bir isim haline gelen şirket, teknoloji dünyasının farklı alanlarında söz sahibi birçok önemli markayı da bünyesinde barındırıyor. Dünyanın en değerli markası olarak kabul edilen Google’ın piyasa değeri ise 150 Milyar Dolar seviyesinde.

Google bünyesinde geliştirilmekte olan önemli teknoloji ürünleri arasında YouTube, Google+, Google Chrome, Picassa, Google Talk, Android, Blogger, GMail, AdWords yer alıyor.