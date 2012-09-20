Gönülcü: ’’İyi oynamadan kazanıyoruz’’

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Kızılcahamamspor'da kulüp basın sözcüsü Ziya Gönülcü, 2 haftadır iyi oynamadan kazandıklarını söyledi.





Gönülcü, ligde 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Bayrampaşa ile karşılaşacaklarını belirterek, ''2 hatadır iyi oynamadan kazanıyoruz. İkide 2 yaptık. Oyundan memnun değiliz, ancak galip gelmekten elbette mutluyuz'' dedi.





Bayrampaşa maçının hazırlıklarının iyi gittiğini ve takımın moralinin yerinde olduğunu ifade eden Gönülcü, ''Bu karşılaşmada iyi oyunla sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Teknik heyet futbolcuların hırsından memnun ve uyumu artırmak için gerekli çalışmaları yapıyor. Ekibimize güveniyoruz. İyi oynayarak İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz'' diye konuştu.