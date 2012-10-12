Golf maçında talihsiz kaza

Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya Golf Kulübü PGA Sultan sahasında düzenlenen turnuva kapsamında Pro-Am turnuvası yapıldı. Turnuvada Kaya Çilingiroğlu, Mehmet Dora ve Başar Nuhoğlu, Matt Kuchar ile golf oynama fırsatı buldu.





TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fikret Öztürk, Selçuk Çetin ilk turda, Mustafa Koç ise ikinci tur maçlarında dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods ile golf oynadı.





Ağaoğlu'nun topu bir kişiyi yaraladı





Tiger Woods ile golf oynayan ve 15'inci delikte 2'nci vuruşunu yapan Ahmet Ağaoğlu'nun topu, bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Mustafa Koç'un ''caddy''si (golfteki yardımcı kişi) İbrahim Alıcı, 15 ve 16'ıncı deliğin başladığı noktanın arasında beklerken, başına isabet eden top nedeniyle kaşı açıldı.





Çevredekilerin yardımıyla kanamasının durması için başı sarılan Alıcı, daha sonra golf aracıyla ambulansa taşındı. Anadolu Hastanesi'ne götürülen Alıcı'nın kaşına dikiş atıldı. Alıcı'nın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.





TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son çukurda bir talihsizlik yaşandığını söyledi. İkinci vuruşunu yaptığı sırada topu sola çektiğini anlatan Ağaoğlu, yaklaşık 150 metre kadar sonra topun önce bir ağaca, ardından da Mustafa Koç'un caddy'sinin gözüne çarptığını söyledi.





Ahmet Ağaoğlu, topun öldüğü yerde, yani top düşerken bir ağaca çarptığı sırada olayın olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:





''Hep onu söylemeye çalışıyorum, golf tehlikeli bir şey. İnsanlar bunu hafife alıyor, ama gücü kesilip ağaca çarptıktan sonra geri gelirken bu kişinin gözünün üstüne çarptı ve kaşı 2 santim açıldı. Allah'tan burada her şey var. Ambulans, acil yardım ekibi, hastane... 3-4 dikişlik bir şanssızlık oldu. Çok dikkatli olmak lazım. Amatörlerde topun sopadan çıkış sürati 120 kilometre civarında, ama o da yeterli. Yakın mesafede bir insana çarpsa, Allah korusun çok vahim neticeler doğurabilir. Bu kişi Tiger ya da Rory olursa sürat 180-200 kilometre oluyor.''





Ağaoğlu, bir talihsizlik yaşadıklarını belirterek, bunun son olması temennisinde bulundu.



