Golbol Milli Takım çeyrek finale yükseldi

Copper Box'da oynanan maçta millilerin gollerini Tuncay Karakaya ve Hüseyin Alkan kaydetti. Grubunda yaptığı diğer maçlarda İsveç'i 9-2, Büyük Britanya'yı 7-1, Finlandiya'yı 4-0, Brezilya'yı da 4-1 yenen Türkiye, 13 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.





Milli Takım, çeyrek finalde yarın B Grubu'ndan 4. olarak çıkan Cezayir ile karşı karşıya gelecek. Milliler, çeyrek finali geçmesi halinde Çin-Litvanya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.





Bu arada, millilerin Litvanya maçını Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da tribünden izledi.





Atletizm





Olimpiyat Stadı'nda yapılan 1500 metre finallerinde, kadınlarda Sümeyye Özcan, erkeklerde ise Cahit Kılıçaslan madalya mücadelesi verdi.





Sümeyye Özcan, 5: 10.68 ile kariyerinin en iyi derecesini yaparak 7'nciliği elde ederken, Cahit Kılıçaslan da 4: 00.77 ile yine kariyerinin en iyi derecesine imza attı ve 8'inci oldu.