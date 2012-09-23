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Gol düellosu Tavşanlı’nın

PTT 1. Lig'in 4. haftasında Tavşanlı Linyitspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmadan Tavşanlı Linyitspor 4-3 galip ayrıldı.

23 Eylül 2012 Pazar 18:10
Gol düellosu Tavşanlı’nın
Tavşanlı Linyitspor ligin 4. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Tavşanlı Linyitspor, Denizlispopr'u 4-3 mağlup etti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip 8. dakikada Ferhat Çulcuoğlu'nun attığı golle durumu 1-0'a getirdi. İlk yarının bitimene dakikalar kala Denizlispor'dan Fetai 47. dakikda attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına gelindiğinde  61. dakikada oyuna giren Tavşanlı Linyitsporlu  Abdi Aktaş 72. dakikada golünü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Tavşanlı Linyitspor'un 3. golünü ise 75. dakikada oyuna giren Emrah Dağ 77. dakikada kaydetti.

Maçın son dakikalarına gelindiğinde heyecan gitikçe artı. Denizlispor 87. dakikada Fetai'nin attığı golle durumu 3-2'ye taşıdı. Bu golden 3 dakika sonra sahneye yine Abdi Aktaş çıktı kednisini 2 takımının 4. golünü atarak skoru 4-2'ye getirdi.

Tavşanlı Linyitspor rahat bir nefes aldı derken Denizlispor'da Fetai 90. dakikada hattrick yaptı ve tabela 4-3'ü gösterdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Tavşanlı Linyitspor 5 puanla 11. sıraya yükselirken, Denizlispor 6 puan ile 6. sırada yer aldı.
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