Göksu Deltası'ndaki yangın

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün çıkan yangınla ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları neticesinde yangına neden olduğu tespit edilen V.A'nın gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelinin çeltik tarlasındaki otları yaktığı sırada yangının deltaya sıçradığının belirlendiğini aktaran Cinbir, "Gözaltına alınan kişi hakkında adli ve idari işlemlere başlandı" dedi.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltanın bir bölümünde çıkan yangında 150 dönüm sazlık alan yanmış, olayda herhangi bir kuş türü zarar görmemişti.