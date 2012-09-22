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Gökçek’ten şok iddia !

Melih Gökçek, Hüseyin Aygün ile ilgili şok bir iddia ortaya attı.

22 Eylül 2012 Cumartesi 13:52
Gökçek’ten şok iddia !

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, teröristlerle buluşmasından dolayı partisi ve kamuoyundan sert tepki gören CHP'li Hüseyin Aygün ile ilgili olay yaratacak bir bilgiyi canlı yayında paylaştı.

Samanyolu Haber'de canlı yayına katılan Gökçek, 'Hüseyin Aygün'ü kaçıran kişilerin Hüseyin Aygün'ün yakın akrabaları olduğu söyleniyor ' dedi.

Gökçek 'Savcımızı şehit eden PKK 'lıların Hüseyin Aygün 'ü kaçıranlar olduğu ortaya çıktı. Aygün 'ün 'İyi çocuklar ' dediği kişiler maalesef savcımızı katletti. Çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim, bugüne kadar da kamuoyuna intikal etmedi bu olay. Hüseyin Aygün 'ü kaçıran kişilerin Hüseyin Aygün 'ün yakın akrabaları olduğu söyleniyor. Yani bu işi organize edenlerin, Hüseyin Aygün 'ün akrabası olduğu bütün Tunceli 'de konuşuluyor. Medyaya intikal etmeyen ama halkın arasında çok yoğun olarak konuşulan bir ifade” dedi.

Bu bilgiyi bir duyuma istinaden açıkladığını belirten Gökçek sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğru mu değil mi? bunu Hüseyin Aygün çıkıp yalanlamalı veya açıklık getirmeli. Çıksın açıklama yapsın bizde rahat edelim. Eğer böyle olursa çok kötü. O zaman 'Hüseyin Aygün kimin akrabası ' bide onun üzerinde yorum başlar. Ben sadece soruyorum doğru mu yalan mı?

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