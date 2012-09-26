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Göbek eritme yolları

Belki de o şikayet ettiğiniz göbeğin nedeni yanlış beslenmeden kaynaklı şişkinlik oluşumudur. Siz iyisi mi uzmanların tavsiyelerine uyun ve beslenme alışkanlıklarınızda önerilen değişiklikleri uygulayın

26 Eylül 2012 Çarşamba 14:54
Göbek eritme yolları

 

Yeni bir diyet programına başlamanızı önermeyeceğiz, merak etmeyin. Sadece o istemediğiniz karın bölgesi çıkıntısından kurtulmak için yemeklere tuz atma alışkanlığınız, probiyotik tüketiminiz gibi yeme alışkanlıklarınızda değişiklikler yapmanızı tavsiye edeceğiz.

Belki de o şikayet ettiğiniz göbeğin nedeni yanlış beslenmeden kaynaklı şişkinliktir. Pudra.com’un bu yazısında okuyacağınız beslenme önerileri, uzmanların görüşlerinden derlediğimiz bilgileri içeriyor. Aslında büyük ihtimalle ilk kez duyacağınız bilgiler değil, ama göbek eritmek, karındaki şişkinliği indirmek için mutlaka uygulamanız gerekenler…

Tuza hayır deyin

Tuzlu yemeklerin vücudunuza ekstradan ortalama 1300 gram kadar sıvı birikimine, yani ödeme yol açtığını, bunun da karında şişkinlik anlamına geldiğini biliyor musunuz? Yiyeceklerin etiketlerini kontrol ederek su tutan gıdalardan uzak kalmalısınız. Vücuda günde sadece 6 gram ve altında tuz alımının yeterli olduğunu unutmayın. Ayrıca muz, ceviz, bakliyat ve kurutulmuş meyve gibi potasyum yönünden zengin gıdaları tüketerek vücudunuzun sıvı dengesini düzenlemeye yardım edebilirsiniz. 

Probiyotik tüketiminizi artırın

Probiyotikler, sindirim sistemimizde yaşayan yararlı bakterilerdir. Yiyecekleri sindirmemize yardım eder ve karındaki şişkinliği önler.

Adet öncesi sendroma hazırlanın

Regl olmadan bir hafta önce karnınızda şişkinlik oluyor mu? Eğer yanıtınız “evet” ise bunu önlemek için uzmanların önerisi, regl dönemi öncesinde kalsiyum tüketimini artırmak. Günde iki-üç porsiyon kadar kalsiyum yönünden zengin gıda almak gerekiyor. Mesela 200 ml süt, bir miktar yoğurt ve bir parça peynir…

Tatlandırıcıyı bırakın

Çoğu kişi yiyeceklerde ve içeceklerde tatlandırıcı kullanıyor. Fakat tatlandırıcı kullananların yüzde 40 kadarı bu tatlandırıcıları sindiremiyor. Dolayısıyla tatlandırıcılar gaz oluşumuna yol açmak ve rahatsızlık vermek üzere bağırsaklarda kalıyor. Bunun yerine hiç şeker kullanmamaya çalışın.

Yavaş yiyin

Ağzınıza attığınız her lokmayı 10 kez çiğnemek, daha az hava yutmanız ve sindiriminizin daha iyi çalışması anlamına gelir. Hızlı yemek, aynı zamanda daha fazla miktarda yemek yemenize de yol açar. Beyninize tokluk mesajının ulaşması 20 dakikayı alır. Dolayısıyla bu süre dolmadan hızla yeme halindeyseniz, aslında sizi doyuracak miktarın çok üstünde yiyorsunuz demektir.
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