Aslen Mardinli olan Büşra Güzelses, özel bir şirkette kabin memuru olarak çalışıyor.

Oldukça heyacanlı biri olan Büşra Güzelses, 15000'lik baraja gelmeden önce joker hakkı kalmadı. 3 jokeride baraj sorusuna kadar gelen yarışmacı 15 bin liralık soruya geldi. Sabahattin Ali'nin büyük hikaye romanı soruldu. Kürk Mantolu Madonna'yı çok duyuyorum diyerek sallayarak doğru cevabı bilmeyi başardı. Yarışmacı 15 bin TL garantileyerek 30 bin TL soruya geçmeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 30 bin TL değerindeki soruda; Gitara benzeyen dört telli minik enstrüman ukulele'nin Hawaii dilinde anlamı nedir?

A- Zıplayan Pire

B- Dans Eden Yengeç

C- Kıvrılan Balık

D- Uçan Sincap