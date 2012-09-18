Giresun'da radyoaktif madde şoku

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı degerlendiren Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülburnu Köyü mevkiinde Trabzon'dan Giresun istikametine giden E.M. isimli şahıs yönetimindeki bir aracı durdurdu. Aracta yapılan aramada 2 tüp içinde "Sezyum 137" elde edildi. E.M. gözaltına alınırken, "Sezyum 137"lere jandarma el koydu.

Nükleer silah ve medikal cihazların yapımında kullanıldıgı belirtilen "Sezyum 137" maddesinin nükleer etkilerinin olup olmadığının belirlenmesi için Samsun AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip Espiye'ye geldi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı.

Bir milyon Euro değerinde olduğu tahmin edilen "Sezyum 137" tüplerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

E.M.'nin jandarmada sorugusunun sürdürüldüğü, Sezyum 137'yi nereden temin ettiğinin araştırıldığı öğrenildi. Maddenin değerinin yaklaşık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.