Giresun’un ilçenin Gülburnu köyünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Giresun yönüne giden bir otomobili durdurdu.
Sürücü Emin M.'nin üzerinde yapılan aramada 2 tüp içinde bir madde bulundu.
Yapılan incelemede nükleer silah yapımında da kullanılan 'Sezyum 137 Radyoaktif Madde' olduğu belirlendi.Radyoaktif maddenin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na teslim edileceği belirtildi.
Piyasa değerinin 1 milyon avro olduğu belirtilen radyoaktif maddeye el konulurken, sürücü Emin M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun’da radyoaktif madde şoku!
Giresun Espiye ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmanın durdurduğu bir otomobilde, yaklaşık 1 milyon Euro değerinde radyoaktif ’Sezyum’ maddesi ele geçirildi.
Giresun’un ilçenin Gülburnu köyünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Giresun yönüne giden bir otomobili durdurdu.