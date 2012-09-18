Giresun’da radyoaktif madde şoku!

Giresun’un ilçenin Gülburnu köyünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Giresun yönüne giden bir otomobili durdurdu.



Sürücü Emin M.'nin üzerinde yapılan aramada 2 tüp içinde bir madde bulundu.



Yapılan incelemede nükleer silah yapımında da kullanılan 'Sezyum 137 Radyoaktif Madde' olduğu belirlendi.Radyoaktif maddenin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na teslim edileceği belirtildi.



Piyasa değerinin 1 milyon avro olduğu belirtilen radyoaktif maddeye el konulurken, sürücü Emin M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.