Giresun’da aydınlık dönem

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün sahasında Ünyespor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Cengiz Demir, ''Kazanmamız gereken bir maçı kazandık'' dedi.





Demir, maçla ilgili değerlendirmesinde, karşılaşma içerisinde zaman zaman şanssızlıklar yaşadıklarını söyledi.





Oyun içerisinde oyuncuların yerlerini sıklıkla değiştirmek durumunda kaldıklarını belirten Demir, ''Oyun içinde baskı yediğimiz anlardaki direncimiz çok iyiydi. Oyunsal anlamda bizim de sıkıntılarımız var. Bunlar da maç oynadıkça, çalıştıkça düzelecek'' diye konuştu.





Demir, maç içerisinde sakatlanan oyuncuların oyunda kalmaları halinde başka değişiklikler yapmayı planladığını ancak sakatlıklar nedeniyle bunun mümkün olmadığını ifade etti.





Her şeye rağmen skoru korumayı bildiklerine ve maçı kazandıklarına işaret eden Demir, ''İyi şeyler de yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Tabi ki eksiklerimiz var ama onları da ilerleyen haftalarda telafi edeceğiz'' dedi.





Giresun'da ilk defa gece maçı oynandığına dikkati çeken Demir, bu durumun kendisini sevindirdiği anlattı.





''Giresun ilkleri ve her şeyin en iyisini hak eden bir kent'' diyen Demir, '' Bu bizim için de iyi oldu. Böyle bir hizmeti yapanlara teşekkür ediyorum. Gece maçı Giresun'da çok hoş karşılandı. Güzel bir atmosfer vardı. Bu sinerjiyi yaşatan taraftarlarımıza, tüm Giresunlulara teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.



