Gheorghe Popescu: 'Bu kadar kötü bir Türk takımı beklemiyorduk'

Galatasaray'ın ve Romanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden olan Gheorghe Popescu, A Milli Futbol Takımı'na karşı aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ortaya koyduğu futbolu beğenmeyen ve "Bu kadar kötü bir Türk takımı beklemiyorduk" diyen Popescu, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu kadar kötü bir Türk takımı beklemiyorduk. Daha hırslı bir rakip bekliyorduk. Takım olarak iyi savunma yaptık ve kontralara iyi çıktık. Burada önemli bir galibiyet elde ettik. Yeni bir takımız. 3 maç sonrasında 9 puan aldık. Şimdi kendi sahamızda Hollanda ile oynayacağız. Onlardan puan almak istiyoruz. 1 puan alırsak gruptan çıkma yolunda önemli bir yol katedeceğiz" dedi.

Popescu son olarak "Umarım gruptan beraber çıkar ve Dünya Kupası'na birlikte gideriz" diyerek sözlerini noktaladı.