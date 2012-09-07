Gerrard: 'Dünya Kupası’nı almamız mucize'

İngiltere Milli Takım kaptanı Steven Gerrard, 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazanmalarının bir mucize olacağını açıkladı. Liverpool'lu yıldız bu gece Moldova ile oynayacak eleme grubunun ilk maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Realist olarak ve dürüstçe söylemek gerekirse 2014 Dünya Kupası için favorilerden biri değiliz. Ama bu bizim çalışıp, mücadele etmemize engel değil. Bu takımın kendini geliştirmesi için hala fırsat var. Bunun örnekleri geçmişte görüldü, yine başarabiliriz. İnancımızı koruyup, sonuna kadar savaşmalıyız. Futbolda mucizelere yer vardır" diye konuştu.