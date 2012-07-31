Gerçekten Fenerli oldu

Kadıköy olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanan ve Beşiktaş'a gönül veren Bilal Ediz Yakışan, Fenerbahçeli oldu.

Maltepe Cezaevi'nde kalırken Aziz Yıldırım'ın ziyaret ettiği 23 yaşındaki Bilal Ediz Yakışan, F.Bahçe camiasına ve başkanına hayran kaldı.



Bir televizyon kanalına konuşan Bilal Ediz Yakışan, "Her Beşiktaşlı Aziz Yıldırım gibi bir başkanının olmasını ister" dedi.



Aziz Yıldırm'ın çok büyük bir kitlenin lideri olduğunu belirten Yakışan, "Beni ziyaret ettiğinde Aziz Yıldırım'dan bir tane forma istedim. Bana Tamam çıkınca seni Fenerbahçeli yapacağız' dedi. Ben de Fenerbahçeli olmaya kabul ettim" dedi.



Kadıköy'deki olaylı derbi sonrası gözaltılar olmuş ve 2 taraftar da tutuklanmıştı. Bunlar G.Saraylı olduğu söylenen Hasan CemÇiçek ile Beşiktaş taraftarı Bilal Ediz Yakışan'dı.