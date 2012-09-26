Genital bölge varislerine dikkat !

Çoğu kişinin sorunu olan varis, insan sağlığı açısından çok ciddi sıkıntılara yol açan, bazı damarların genişleyip şişerek fonksiyon dışı kalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.



Sadece bacaklarda değil vücudun farklı bölgelerinde de oluşabilen varislerin başında ise özellikle kadınlar için çok ciddi tehlikeler oluşturan vulva varisleri geldiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cafer Abbasoğlu, dışarıdan normal gözle fark edilebileceği gibi, elle de anlaşılabilen bu varislerin en sık ağrı, yanma, kaşıntı şikayeti ile kendini belli ettiğini, yürürken veya ilişki sırasında ağrılara neden olduğunu söylüyor. Op. Dr. Abbasoğlu genital bölge varisleriyle ilgili şu bilgileri veriyor:



Vulva varisleri en çok hamilelikte ortaya çıkıyor



"Hamilelikte bebeğin ana toplardamara baskısı, kabızlık, çok ıkınmak ve genetik nedenler, kadın hastalığına bağlı ameliyatlar vulva ve perine varislerinin başlıca sebebidir.



Vulva varisleri genellikle hamilelik esnasında bebeğin anne karnında anatoplar damara baskı yapmasıyla ortaya çıkan varislerdir. Bu tür varisler eğer tedavi edimezse özellikle doğum esnasında çok ciddi kanamalara yol açabilir. Vulva varisleri ile ilgili bilgi yetersizliğinden ötürü birçok kadının durumundan habersiz yaşar.



Vulva varislerinin yaratacağı tehlikeler neler?



Doğumdan sonra bir miktar gerileyen, ancak asla kaybolmayan vulva varislerinin yol açabileceği tehlikeler şunlardır:



Vulva ve perinedeki damarların hamilelik sırasında genişlemesiyle oluşan pıhtılaşmalar ana toplardamara ulaştığında bebek ve anne için hayati tehlike oluşturur.

Eğer tedavide geç kalınırsa gerek normal doğum gerekse sezaryen sırasında hayati tehlikeyle sonuçlanan kanamalar meydana gelebilir.

Tedavi ihmal edildiğinde ölüm tehlikesini atlatmak için kadınlık organının tamamen alınması bile gerekebilir.

Hatta uyku sırasında gayri ihtiyari kaşımalarda tırnağın toplardamara ilişmesiyle damarın yırtılarak hayati tehlikeyle sonuçlanabilen sinsi kanamalar başlattığı da görüldü.



İşte bu yüzden vulva ve çevresindeki damar genişlemelerinin zaman kaybetmeden tedavisi yapılmalıdır.



Genital bölge varisleri nasıl tedavi edilir?



Hasta bir damar hastalıkları uzmanı tarafından muayene edildikten sonra bölgedeki yüzeyel varislerin yok olması için mikro skleroterapi veya mikro foam tekniği kullanılarak damar kapatılmasıyla yok edilir. Bu teknik son yıllarda varis hastalığının tedavisinde kullanılan çok başarılı bir metottur.



Bu yöntemle 15-20 dakika gibi kısa bir sürede vulvada, rahim içinde, perinede, pubiste, kasık bölgesi ve çevre dokularda bulunan yüzeyel damarların içi doldurularak veya şişirilerek kaybolması sağlanır. Böylece hasta rahatça normal sağlıklı yaşantısına devam eder.



Tek seansta uygulanan tedavide ultrason altında verilen ilaç hassasiyet, iz bırakma, ağrı ve alerjik komplikasyonlara yol açmaz.



Unutmayın!



vulva ve perine varisleri aslında çok ciddiye alınması gereken bir hastalık türü olup, sadece estetik açıdan değil bir damar anomalisinin belirtisi, kadınlık organı veya kötü bir hastalığın habercisi olabileceği ihtimaliyle de değerlendirilmelidir."



Op. Dr. Cafer Abbasoğlu

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı