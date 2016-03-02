Genelkurmay şehit ailelerini Ankara'da ağırlıyor

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı kentlerinden şehit ailelerini Ankara'da misafir edeceği program kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetiyesini şehit köy korucusu İsmail Daşcı'nın Kahramanmaraş'taki ailesine teslim etti.

Soysal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın davetiyesini, Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi'nde yaşayan Şehit Daşcı'nın ailesine ulaştırdı.

Şehit korucunun ailesi ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Soysal, ziyarette, Genelkurmay Başkanı Akar'ın davetiyede yer alan mesajını da okudu. Şehidin eşi 64 yaşındaki Elif Daşcı'nın elini öpen Tuğgeneral Soysal, "Seni görünce annemizi görmüş gibi olduk" ifadelerini kullandı.

Soysal, şehit ailesinin emir ve ihtiyaçlarını yerine getirmek için geldiklerini söyledi.

Şehitlik makamının yüceliğini anlatan Soysal, "Hepimiz, şehitlerimizin sayesinde ayaktayız. Onlar olmasa bu köyümüzde memleketimizde yaşayamazdık. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onların şehitliği de hiçbir zaman unutulmayacak" dedi.

Elif Daşcı ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ve ilgililere nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, "Davetiye için bile uzak mesafeleri aşıp mahallemize kadar gelinmesi, devletin şehidine sahip çıktığının bir ispatıdır. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Onikişubat ilçesine bağlı Gediksöğüt mevkisinde, 2014'te, yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan İsmail Daşcı'nın çocukları Celal ve Muhammet Daşcı, Genelkurmay Başkanlığınca 16-19 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek etkinliğe katılacak.

Tuğgeneral Murat Soysal'a, eşi Arzu Soysal ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin de eşlik etti.