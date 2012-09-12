Genelkurmay'da Sarı Basın Kartı skandalı !

Makam şoföründen sonra askerlere de sarı basın kartı verildiği ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı ile bir yarbay, üç binbaşı, bir sekreter ile bir evrak memuru ile arşivciye de sarı basın kartı verildiğini açıkladı.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünün makam şoförü Bekir Eryılmaz’ın 'sürekli basın kartı' alması, bu kart kimlere veriliyor tartışmasını ortaya çıkarmıştı.

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin konuyla ilgili yazılı soru önergesine verdiği yanıtla kimlere kart verildiğini açıkladı.

GAZETECİLİK YAPMAYAN 416 KİŞİYE SARI BASIN KARTI

Arınç, sadece söz konusu makam şoförünün değil, halen memur, işçi, hatta üniformalı askerler de dâhil olmak üzere kamu sektöründe görev yapan ama 'gazetecilik' yapmayan 416 kişinin 'Sarı Basın Kartı' taşıdığını bildirdi.

Oktay Ekşi'nin sorularına verilen yanıtta şoför Bekir Eryılmaz’ın 19 Haziran 1997 tarihinden beri sarı basın kartı taşığıdı belirtilirken, 'sürekli basın kartının' iptal edildiği ifade edildi.

Arınç, kamu kurumu mensuplarından kimlere basın kartı verildiği sorusunu da yanıtladı. Buna göre Genelkurmay Başkanlığında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı ile bu birimde çalışan 7 görevliye, bir yarbaya, üç binbaşıya, bir sekreter ile bir evrak memuru ve –varsa- bir arşivciye, kart verilebildiği ortaya çıktı. Kart verilen diğer kamu görevlileri ise şöyle sıralandı:

* Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile onun yanında çalışan (sıfatı ister evrak kayıt memurluğu, ister sekreterlik olsun) 25 kişiye;

* TBMM’de Genel Evrak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanına, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne ve bu birimde çalışan (sıfatı ne olursa olsun) 10 görevliye;



* Başbakanlık Basın Müşaviri ile Halkla İlişkiler Daire Başkanına ve Başbakanlık Müsteşarı tarafından önerilen basınla doğrudan ilgili (bu “ilgi”nin ölçüsü belli değil) 25 kişiye;



* Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda, birimin amirine ve bu birimde çalışan 2 görevliye;



* Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş valiliklerde bu birimin sorumlusuna;



* Basın İlan Kurumunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, İl Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere;



* Belli koşuları taşıyan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki basın ve halkla ilişkiler sorumlusu” olarak görev yapanlara.