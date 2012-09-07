İzmir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Celal Gençoğlu, ''Lige moralli başlamak istiyoruz'' dedi.

Celal Gençoğlu, yaptığı açıklamada, geçen sezonki kadroyu koruduklarını ve eski oyuncuları Gonca Nahçıvanlı ve Çiğdem Biçer ile tekrar anlaştıklarını ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydetti.





Anadolu Cup ve Süper Kupa'da takımın son durumu görerek, tedbirleri aldıklarını kaydeden Gençoğlu, ''Ligin ilk haftasında Ardeşen Gençlik Spor'u konuk edeceğiz. Rakibimiz lige yeni yükseldi. Denk güçlerde bir karşılaşma olacak. Biz bu karşılaşmayı kazanarak lige galibiyetle ve moralli başlamak istiyoruz. İzmirli tüm hentbolseverleri salonumuza bekliyoruz'' dedi.





İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Ardeşen Gençlik Spor arasında maç, 9 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.