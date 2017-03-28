“Gençlik Otobüsü” projemizin amacı, ülkemizde yaşayan gençlerimize Ücretsiz olarak Avrupa ve Amerika fırsatları sunmak, gençlerimize yeni vizyonlar kazandırarak, ufuklarını genişletmek ve ülkemize faydalı birer lider olarak yetişmelerini sağlamaktır.

“Gençlik Otobüsü” projemiz kapsamında her yıl 50 gencimize ücretsiz olarak Avrupa'da 17 ülke 28 şehir gezme fırsatı sunmaktadır.

“Gençlik Otobüsü” projesinin ilki 2010 ağustos ayında 51 gencin katılımıyla Avrupa’nın 12 ülkesinde kültürel aktiviteler düzenlenerek gerçekleştirilmiştir.

Projeye katılacak gençlerin seçimi, ülke genelinde, gençlik, dostluk, barış, mcd, gençlik otobüsü temalarında slogan yarışması düzenlenerek bu temalarda en güzel sloganı bulan 300 gencin içerisinden seçilerek gerçekleştirilmiştir. Slogan yarışmasına 11.000 genç katılmıştır. 11.000 slogandan en iyi 300 slogan sahibi Ankara Rixos Grand Hotel’e çağrılarak burada gruplar halinde yaklaşık bir saatlik mülakata tabi tutulmuşlardır. Yapılan mülakatlar sonucunda en iyi 30 slogan sahibi genç “Gençlik Otobüsü”ne katılmaya hak kazanmışlardır.

Gençlik Otobüsü projesinin diğer katılımcıları ise proje kapsamında gönüllü çalışan asistan kadrosundan oluşturulmuştur.

Proje 12 Avrupa ülkesi 15 şehirde toplam 25 günlük bir sürede gerçekleştirilmiştir. Proje süresince gidilen ülkelerin başkentlerinde stantlar kurularak ülkemizin tarihi yerlerinin tanıtım broşürleri dağıtılmıştır. Ayrıca yine kurulan bu stantlarda Türk kahvesi yapılarak oradaki vatandaşlara ikram edilerek Türk kültürümüz tanıtılmıştır.

“Gençlik Otobüsü” projemiz kapsamında Yunanistan, (Selanik) İtalya, (Bari, Roma, Venedik, Pisa, Floransa) Fransa, (Paris) Belçika, (Brüksel) Hollanda, (Amsterdam) Almanya, (Berlin) Çek Cumhuriyeti, (Prag) Avusturya, (Viyana) Macaristan, (Budapeşte) Romanya, (Bükreş) Bulgaristan, (Sofya) Vatikan Ülke ve şehirlere gidilmiştir.

“Gençlik Otobüsü 2” projesi ise 2011 ağustos ayında 55 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. “Gençlik Otobüsü”ne katılan bu 55 gencin seçimi ise ülke genelinde gönüllülük teklif çağrısı açılarak, MCD Gençlik Kulübü’nün üretmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinde görev alan en aktif ve en başarılı gençlerden seçilmiştir.

Proje kapsamında 13 ülke 16 şehre gidilmiştir. Proje 30 gün sürmüş olup gidilen şehirlerde stantlar kurulmuş ve Türk kültürümüz tanıtılmıştır. Yine proje kapsamında AB daimi temsilciliği ziyareti, resmi ziyaretler ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Paris, Roma, Brüksel ve Selanik’te proje atölyeleri kurulup “Gençlik Otobüsü”ne katılan gençlere proje yapımı öğretilmiştir.

“Gençlik Otobüsü 2” projesini İstanbul’dan AB Bakanımız sayın Egemen BAĞIŞ uğurlayarak ülkemizi Avrupa da tanıtan kültür elçileri olmamızı istemiştir.

“Gençlik Otobüsü 2” projemiz kapsamında Yunanistan, (Selanik) İtalya, (Bari, Roma, Venedik, Pisa, Floransa) İspanya, (Barselona) Fransa, (Paris) Belçika, (Brüksel) Hollanda, (Amsterdam) Almanya, (Berlin) Çek Cumhuriyeti, (Prag) Avusturya, (Viyana) Macaristan, (Budapeşte) Romanya, (Bükreş) Bulgaristan, (Sofya) Ülke ve şehirlere gidilmiştir.

“Gençlik Otobüsü 3” projemiz ise 2012 ağustos ve eylül aylarında 50 gencin katılımıyla Avrupa’nın 15 ülkesi ve 22 şehrine gidilmiştir. Proje 36 gün sürmüştür.

“Gençlik Otobüsü 3”projesine katılan bu 50 gencin seçimi ise ülkemizin 4 ayrı bölgesi ve 12 ilinde asistanlık toplantıları yapılmış ve projede en aktif çalışan asistanlar “Gençlik Otobüsü”ne katılmaya hak kazanmışlardır.

“Gençlik Otobüsü 3” projesi kapsamında Bulgaristan, (Sofya) Romanya, (Bükreş) Macaristan, (Budapeşte) Ukrayna, (Krakow) Slovakya, (Bratislava) Avusturya, (Viyana) Çek Cumhuriyeti, (Prag, Karlovy vary) Almanya, (Berlin, Füssen) Hollanda, (Amsterdam) Belçika, (Brüksel) Fransa, (Paris) İspanya, (Barselona) İtalya, (Milano, Venedik, Pisa, Floransa, Roma, Birindisi,) Yunanistan, (Selanik) Vatikan Ülke ve şehirlere gidilmiştir.

Ayrıca “Gençlik Otobüsü 3” kapsamında ülke genelinde yetenek yarışması düzenlenerek, yarışma sonucunda 1. 2. 3. 4. Ve 5. olan gençlerde Gençlik Otobüsü’nün katılımcıları arasında yer almışlardır.

“Gençlik Otobüsü 3” projemiz kapsamında gittiğimiz şehirlerde stantlar kurup ülke kültürümüzün tanıtımı, Hacivat karagöz sokak gösterileri ve müzik dinletileri de gerçekleştirilmiştir.

Yine proje kapsamında her şehirde bir kültürel oyun oynayarak ve çeşitli yarışmalar düzenleyerek Gençlik Otobüsü belgeseli çekilmiştir.

“Gençlik Otobüsü 3” projemizin uğurlamasını ise AK Parti Genel Başkan yardımcısı Sayın Abdülkadir AKSU gerçekleştirmiştir.

“Gençlik Otobüsü 4” projemiz ise 01 Ağustos 09 Eylül 2013 tarihleri arasında 40 gencin katılımıyla Avrupa’nın 16 ülkesi ve 26 şehri ziyaret edilerek gerçekleştirilmiştir.

“Gençlik Otobüsü 4” katılımcıları ise “Gençlik Otobüsü 4” projesinde gönüllü olarak çalışan gençler, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi parti Gençlik Kolları temsilcileri ve Belediyelerin Gençlik Meclisleri temsilcilerinden oluşturulmuştur.

Proje kapsamında gidilen şehirlerde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve resmi makam ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Böylece proje kapsamında ülke gençlerimizin Avrupa da ve Balkanlarda bulunan belediye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle diyalog oluşturmalarını sağlanmış ve kurulan bu diyaloglar sayesinde gençlerimiz ileriye dönük işbirlikleri gerçekleştirme fırsatı elde etmişlerdir. Yine proje kapsamında gençlerimizi uluslar arası özel şirketlerle bir araya getirerek “Gençlik Otobüsü” katılımcılarına bu şirketlerde staj yapabilme imkânı da sağlanmıştır.

“Gençlik Otobüsü 4 ve 5” projelerimiz kapsamında Bulgaristan, (Sofya) Romanya, (Bükreş) Macaristan, (Budapeşte) Avusturya, (Viyana) Almanya, (Füssen, Bremen, Berlin) Çek Cumhuriyeti, (Prag) Hollanda, (Amsterdam) Belçika, (Brugge, Brüksel) Lüksemburg, (Lüksemburg) Fransa, (Cannes, Nice, Paris) İspanya, (Madrid, Barselona) Monaco, (Monte Carlo) İtalya, (Venedik, Pisa, Floransa, Roma, Bari,) Vatikan, Yunanistan, (Selanik) ülkeleri ve şehirleri ziyaret edilmiştir.

“Gençlik Otobüsü 6” projemiz kapsamında ise Bulgaristan, (Sofya) Romanya, (Bükreş) Macaristan, (Budapeşte) Çek Cumhuriyeti, (Prag) Belarus ( Minsk ), Rusya ( Moskova, ST. Petersburg ), Estonya ( Tallin ), Letonta ( Riga ), Litvanya ( Vilnius ), Polonya ( Warşova ), Almanya, ( Berlin, Füssen ) Fransa, (Cannes, Nice, Paris) İspanya, (Madrid, Barselona) Monaco, (Monte Carlo) İtalya, (Venedik, Pisa, Floransa, Roma, Bari,) Vatikan, Yunanistan, (Selanik) ülkeleri ve şehirleri ziyaret edilmiştir.

Her yıl farklı konseptlerde gerçekleştirilen “Gençlik Otobüsü” projemiz yüzlerce gencin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yağmur Demirel