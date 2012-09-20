Gençlerbirliği oyuncu avında

Gençlerbirliği Genel Menajeri Cem Onuk'un yardımcısı Ferda Ramanlı, kuzey Avrupa'da 13 karşılaşma izleyerek Kırmızı-Siyahlı kulübün takip ettiği futbolcu portföyüne yeni isimler katacak.





AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ferda Ramanlı ilk olarak İsveç'e gidecek. İsveç'in yanı sıra Danimarka ve Norveç'te de maçlar izleyecek Ramanlı, takip ettiği 13 karşılaşmada 22 ayrı takımda forma giyen futbolcular arasında dikkatini çekenleri kulübün futbolcu portföyüne dahil edecek.





Başkent temsilcisi adına kuzey Avrupa'nın 10 ayrı kentinde ''futbolcu bakacak'' Ramanlı, yurt dışında geçirdiği 15 gün içinde, daha önce portföyde yer alan futbolcuların son durumu hakkında da bilgiler toplayarak Ankara'ya dönecek ve Cem Onuk ile teknik heyete sunulmak üzere bir rapor hazırlayacak.