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Gençlerbirliği’ne Blatter teşekkürü...

Gençlerbirliği, tesislerine yaptırdığı sentetik saha nedeniyle, FIFA Başkanı Joseph Blatter tarafından gönderilen yazıyla ''FIFA Futbol Çimi Kalite Kavramı 1 Yıldız'' sertifikasına layık görüldü.

12 Eylül 2012 Çarşamba 11:20
Gençlerbirliği’ne Blatter teşekkürü...
Gençlerbirliği, tesislerinde yaptırdığı sentetik sahayla FIFA Başkanı Joseph Blatter'in övgüsünü kazandı.

Başkent temsilcisinin, termoplastik granülünü yurt dışından, halısını ise İstanbul'dan getirterek yaptırdığı halı saha, FIFA yetkililerinin incelemesi sonunda ''FIFA Futbol Çimi Kalite Kavramı 1 Yıldız'' sertifikası aldı.

FIFA Başkanı Joseph Blatter imzasıyla kulübe gönderilen yazıyla, tesislere yapılan sahanın tüm kriterlere uygun olduğu belirtilerek, kırmızı-siyahlı kulübe teşekkür edildi.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, sentetik saha için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ve bunun karşılığında da çok başarılı bir sahaya kavuştuklarını söyledi. 

Tesisin Türkiye'de emsal teşkil edecek güzellikte olduğunu vurgulayan Ölmez, ''Sahayı yaparken UEFA kriterlerini göz önüne aldık. 60 ton termoplastik granürü İtalya'dan yaklaşık 300 bin liraya getirttik. Dünyanın en iyi malzemesini kullandık. 58 milimetre yüksekliğinde halının altına, 12 milimetre schok pad kullandık. Yapılan bu sahayı, Şampiyonlar Ligi maçı oynamaya uygun kriterlerde yaptık. Bunun sonucunda da, 16 Temmuz 2012-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında geçerli olacak FIFA Futbol Çimi Kalite Kavramı 1 Yıldız sertifikası aldık. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olan sahamız, Türkiye'ye emsal teşkil edecek güzellikte oldu'' ifadelerini kullandı.    

Projenin başında bulunan Halil Erkman ise yaptırdıkları sahanın Blatter tarafından takdir edilmesi nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Erkman, Kırmızı-Siyahlı kulüp olarak, alt yapılarında bulunan futbolcularının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ''Çocuklarımız, bizim gözbebeğimiz'' dedi.

Gençlerbirliği Kulübü olarak başta kendilerine, sonra da Ankara takımlarına ve Türk futboluna tesislerinde oyuncu yetiştirdiklerinin altını çizerek, şunları söyledi: 

''Bu nedenle titiz bir çalışma yürüttük. FIFA yetkilileri geldi ve yapılan incelemeler sonunda bizi takdir etti. Bu sertifikayı 4 yıl geçerli olmak üzere kulübümüze kazandırdık. Aldığımız bu sertifika, FIFA'nın internet sitesinde de İlhan Cavcav Sahası adıyla görülebilir. Ankara'daki diğer takımların yaşadığı problemler nedeniyle, bu yıl sahamızı kullananların sayısı da arttı. Ayda bin 200 çocuk, bu sahada futbol eğitimi alıyor. Biz bu çocuklarımızın sağlıklarını çok önemsiyoruz. Onlara gösterdiğimiz özeni de bu şekilde titiz bir çalışmayla ortaya koyduk. Bunun karşılığında da FIFA bizi bu sertifikayla ödüllendirdi.'' 
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