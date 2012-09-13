Gençlerbirliği’nden kavga haberlerine tepki

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcular Mehmet Sedef ve Hurşut Meriç arasında yaşanan küçük bir tartışma yaşandığının belirtilerek, ''Yaşanan küçük tartışma ya mesleğe yeni başlamış bir stajerin hırsıyla ya da yaratıcılıktan yoksun bir hayal gücünün etkisiyle bir adli vaka gibi sunulurken, haberin futbolcularımızın kişilik haklarını ihlal eden sonuçları düşünülmemiştir'' denildi.





Yaşanan tartışmayla ilgili basında ve internet sitelerinde yer alan haberlerin kendilerini hayrete ve endişeye düşürdüğü vurgulanan açıklamada, ''Mehmet ve Hurşut arasında yaşanan diyalog, futbolu bilenlerin üzerinde dahi durmayacağı, 28 erkeğin bir arada ağır bir antrenmanın sonuna doğru yaşayabileceği bir durumken, hangi istihbarat kaynaklarıyla bu tür bir habere dönüştüğünü bilemiyoruz'' ifadelerine yer verildi.