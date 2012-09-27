Gençlerbirliği’nde Kayserispor mesaisi

Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.





Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kırmızı-Siyahlı futbolcuların ısınma koşusuyla başladıkları antrenman, 2 grup halinde yapılan gol organizasyonu çalışmasıyla devam etti. İdman, 3 gruba ayrılan futbolcuların yarı sahada dönüşümlü oynadıkları çift kale maçla sona erdi.





Başkent temsilcisinde, bugünkü çalışmaya boynunun tutulduğu bildirilen Lekic ve 19 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna çağrılan Ahmet ile İlkay katılmadı. Sırp golcünün tedavisine başlandığı ve Çapa'nın forma vermesi durumunda Kayserispor maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.





Kırmızı-Siyahlı takım, 30 Eylül Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.