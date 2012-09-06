Gençlerbirliği’nde ES ES mesaisi

Gençlerbirliği, ligin 4. haftasında deplasmanda yapacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.





Başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa, yardımcıları Luc Nills ve Kwame Duwe ile kaleci antrenörü Levent Zorluer yönetiminde yaptığı çift idmanla, deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam etti.





Kırmızı-Siyahlı futbolcular, hazırlıkların sabah bölümünde ısınmayla başladıkları ve kontrol-pas organizasyonuyla devam ettikleri idmanı, ''Gol vuruşu yarışması'' ile tamamladı. Yarışmayı, kaptan Hurşut'un ekibi kazandı.





Gençlerbirliği futbolcuları, çalışmanın akşam bölümünde ise ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı.





Başkent temsilcisinde, antrenmanlara milli maçlar ve sakatlıklar nedeniyle sadece 15 futbolcu katılırken, tedavilerine devam edilen Azofeifa, Cem Can, Oktay, Mehmet Sedef ve solumun yolları rahatsızlığı yaşayan Tosic ile Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Tayfur, 20 Yaş Altı Milli Takım'da bulunan Ahmet, Artun, Yusuf, İlkay ve Sırbistan Milli Takımı'na davet edilen Lekic ve Petrovic çalışmalarda yer alamadı.





Çapa'nın yardımcılarından Hollandalı Edward Sturing'in, Türkiye'nin 2014 FIFA Dünya Kupası Grup Elemelerinde yarın akşam TSİ 21.30'da Amsterdam Arena'da oynanacağı maçı izlemek üzere Hollanda'da bulunduğu öğrenildi.





Fuat Çapa





Teknik direktör Fuat Çapa, sakatlıklar ve milli maçlar nedeniyle az sayıda futbolcuyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, ''Geçen sezonun başında da böyle bir ara yaşamıştık ve doğrusu bize iyi gelmemişti. Umarım aynı talihsizlikleri bu sezonun verilen ilk arada yaşamayız'' dedi.





Milli takımlara giden futbolcuların oradan nasıl döndüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Çapa, şunları söyledi:





''Sayımız az olduğu için taktik çalışamıyoruz. Fiziksel yükleme de yapamıyoruz. Olmayan futbolcularla kalanlar arasındaki dengeyi gözetmek zorundayız. Umarım bizi üzecek bir sakatlık haberi almayız ve milli takımlarında başarıyla yer alan futbolcularımızla birlikte tekrar konsantre olarak çalışmalarımıza devam ederiz.''





Kırmızı-siyahlılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla 16 Eylül Pazar günü deplasmanda saat 18.00'de başlayacak Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.