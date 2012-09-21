Gençlerbirliği, Mersin maçına hazır

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan çalışma, 75 dakika sürdü. Antrenmana koşuyla başlayan Kırmızı-Siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapmaca oyununun ardından dar alanda kontrol-pas çalıştı. İdman, gol vuruşu çalışmasıyla sona erdi.





Başkent temsilcisinde tedavisine devam edilen Mehmet Sedef ve antrenman eksikliği bulunan Oktay, Mersin İdmanyurdu maçının kadrosuna alınmadı.





Kırmızı-Siyahlı kafile bugün 14.30 uçağıyla Adana'ya hareket edecek ve bu kentten karayoluyla Mersin'e geçecek.





Mersin İdmanyurdu ile Gençlerbirliği arasında yarın Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Muhittin Gürses ve Hakan Yemişken'in yapacağı maç, saat 20.00'de başlayacak.





'Hedef galibiyet'





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, ''Mersin'e kazanmaya gidiyoruz'' dedi.





Karşılaşmanın 2 taraf için de önemli olduğunu söyleyen Çapa, 2 ekibin de geçen hafta ''kaybetmeyi hak eden bir futbol'' oynamamalarına karşın mağlup olduklarını kaydetti. Karşılaşmaların ''sözle kazanılmadığını'' ifade eden Çapa, skorun ve sonuç almanın önemli olduğunu, bu nedenle de tüm planlarını kazanmaya yönelik yaptıklarını dile getirdi.





'Çok kaliteli', ancak Spor Toto Süper Lig tecrübesi fazla olmayan bir oyuncu grubu ile çalıştığını ifade eden genç teknik adam, futbolcu kadrosuna güvenini vurgulayarak, sözlerini tamamladı.