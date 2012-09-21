Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Gençlerbirliği, Mersin maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını tamamladı.

21 Eylül 2012 Cuma 12:45
Gençlerbirliği, Mersin maçına hazır
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan çalışma, 75 dakika sürdü. Antrenmana koşuyla başlayan Kırmızı-Siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapmaca oyununun ardından dar alanda kontrol-pas çalıştı. İdman, gol vuruşu çalışmasıyla sona erdi. 

Başkent temsilcisinde tedavisine devam edilen Mehmet Sedef ve antrenman eksikliği bulunan Oktay, Mersin İdmanyurdu maçının kadrosuna alınmadı.

Kırmızı-Siyahlı kafile bugün 14.30 uçağıyla Adana'ya hareket edecek ve bu kentten karayoluyla Mersin'e geçecek.

Mersin İdmanyurdu ile Gençlerbirliği arasında yarın Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Muhittin Gürses ve Hakan Yemişken'in yapacağı maç, saat 20.00'de başlayacak.

'Hedef galibiyet'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa,  ''Mersin'e kazanmaya gidiyoruz'' dedi.

Karşılaşmanın 2 taraf için de önemli olduğunu söyleyen Çapa, 2 ekibin de geçen hafta ''kaybetmeyi hak eden bir futbol'' oynamamalarına karşın mağlup olduklarını kaydetti. Karşılaşmaların ''sözle kazanılmadığını'' ifade eden Çapa, skorun ve sonuç almanın önemli olduğunu, bu nedenle de tüm planlarını kazanmaya yönelik yaptıklarını dile getirdi.

'Çok kaliteli', ancak Spor Toto Süper Lig tecrübesi fazla olmayan bir oyuncu grubu ile çalıştığını ifade eden genç teknik adam, futbolcu kadrosuna güvenini vurgulayarak, sözlerini tamamladı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim