Gençlerbirliği, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşusuyla idmana başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, pas koordinasyonunun ardından dört gruba ayrılarak dönüşümlü koordinasyon şut çalışması gerçekleştirdi.
Başkent ekibinin idmanı yarı alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.