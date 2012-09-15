Gençlerbirliği Eskişehir’e gitti

Beştepe Tesisleri'nde sabah yaptığı idmanla Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Gençlerbirliği, öğleden sonra Ankara Garı'ndan, Yüksek Hızlı Trenle Eskişehir'e hareket etti.





Gençlerbirliği'nin Eskişehir kafilesinde Oktay Delibalta, Cem Cam ve Azofeifa Corrales yer almadı.





Başkent ekibinin 18 kişilik Eskişehirspor maçı kadrosu şöyle:





Ramazan Köse, Özkan Karabulut, Debatik Curri, Mehmet Sedef, Mustafa Kayabaşı, Ante Kulusic, Dusto Tosic, Mehmet Kara, Aykut Demir, Özgür İleri, Radosav Petrovic, Hurşut Meriç, Tayfur Bingöl, Jimmy Durmaz, Serkan Kurtulmuş, Artun Akçakın, Dejan Lekic ve Ermin Zec.





Teknik direktör Fuat Çapa, yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un Necati Ateş ve Akaminko'yu kadrosuna katarak daha da güçlendiğini ifade etti.





Eskişehirspor'un ligde iki mağlubiyetinin bulunmamasının kendilerini aldatmadığını belirten Çapa, ''Eskişehirspor deplasmanı her zaman zorlu geçmiştir. Kaliteli bir kadroya sahipler'' dedi.





Çapa, ligde geride kalan üç haftada iyi futbol sergilediklerini, bu iyi oyunu Eskişehirspor maçına da yansıtıp, iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.