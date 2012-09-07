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Gençlerbirliği eksik çalıştı

Gençlerbirliği, Eskişehirspor maçının hazırlıklarına 11 oyuncusundan yoksun olarak devam etti.

07 Eylül 2012 Cuma 23:10
Gençlerbirliği eksik çalıştı
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan idmana milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen 11 futbolcu katılmadı.

Antrenmana koşuyla başlayan Kırmızı-Siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapmaca oyununun ardından dar alanda hücum ve savuma organizasyonları çalıştı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. 

Kırmızı-Siyahlılar'da tedavilerine devam edilen Cem Can ve Oktay ile Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Tayfur, 20 Yaş Altı Milli Takım'da bulunan Ahmet, Artun, Yusuf, İlkay, A2 Milli Takımına davet edilen kaleci Özkan, Aykut ve Sırbistan Milli Takımıyla birlikte Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Lekic ve Petrovic antrenmanda yer almadı. Tedavisi tamamlanmak üzere olan Azofeifa ise takımdan ayrı koşuyla çalışmayı tamamladı.

Başkent temsilcisi, yarın (8 Eylül) saat 09.30'da yapacağı antrenmanla, 16 Eylül Pazar günü deplasmanda saat 18.00'de başlayacak Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.



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