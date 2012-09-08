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Gençlerbirliği arayı maçla değerlendirecek

Gençlerbirliği, FIFA 2014 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek için yarın Bulgaristan'ın FC Etar takımıyla hazırlık maçı yapacak.

08 Eylül 2012 Cumartesi 12:05
Gençlerbirliği arayı maçla değerlendirecek
Gençlerbirliği, 2014 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için yarın Bulgaristan'ın FC Etar takımıyla hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı-Siyahlıların Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden FC Etar 1924 Veliko Tarnova ile Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde yapacağı hazırlık maçı, saat 16.30'da başlayacak. Bulgaristan liginde 4 hafta geride kalırken, FC Etar'ın 3 puanı bulunuyor.

Bu arada 16 Eylül Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Başkent temsilcisi, günü tek antrenmanla tamamladı.

İdmana koşuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda kontrol-pas çalıştı. Antrenman gol organizasyonları çalışmasıyla sona erdi. 

Kırmızı-Siyahlılarda kaptanlar Cem Can ve Hurşut ile Azofeifa takımdan ayrı koşu yaparken, bu futbolcular Oktay'ın da katılımıyla antrenmana salonda devam etti. 

Başkent temsilcisinde, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Tayfur, 20 Yaş Altı Milli Takımda bulunan Ahmet, Artun, Yusuf, İlkay, A2 Milli Takımına davet edilen kaleci Özkan, Aykut ve Sırbistan Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Lekic ve Petrovic ise çalışmada yer almadı.
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