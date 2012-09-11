Gençlerbiliği maçı bilet fiyatları belli oldu

Eskişehirspor Kulübü İdari Asbaşkanı Ekrem Birsen, pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarını açıkladı.





Birsen, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçının bilet fiyatlarını açık tribün 15, kapalı tribün 30, VIP A 150, VIP B 100 ve VIP C 75 lira olarak belirlediklerini bildirdi.





Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirten Birsen, ''Puan çıkışımızı Gençlerbirliği maçında devam ettirmek için taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Rahmetli futbolcularımız Ediz Bahtiyaroğlu ve Sinan Alaağaç için düzenlenecek anma etkinlikleri için de tüm taraftarlarımızı pazar günü tribünleri doldurmaya davet ediyoruz'' dedi.