Gençler’de Es Es hazırlığı başladı

Gençlerbirliği, hafta sonu Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.





Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Başkent ekibi, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Isınma koşusu ve hareketlerin ardından ilk 11'de yer alan futbolcular düz koşu yaparken diğer oyuncular 5'e 2 oyun ve dar alanda pas kontrol ve şut çalıştılar.





Gençlerbirliği, Eskişehispor ile 16 Eylül pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, milli takımlardan dönecek oyuncularla 12 Eylül çarşamba günü çift idmanla devam edecek.





Bu arada tedavileri tamamlanan Kaptan Cem ve Azofeifa'nın takım çalışmalarına başladığı, Oktay'ın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.