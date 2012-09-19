Gençler Buz Pateni Yarışması’na 98 sporcu katılacak

Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Kompleksi'nde 3 gün sürecek Uluslararası Boğaziçi Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix Yarışmaları'na Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 98 sporcunun katılacağı bildirildi.





Türkiye'yi genç kızlarda Ecem Ertenli, Melisa Sema Atik ve Sıla Saygı, genç erkeklerde Osman Akgün, Giray Şenol ve Burak Demirboğa, buz dansı branşında ise Çağla Demirsal-Berk Akalın çifti temsil edecek.





Bugün resmi antrenmanların yapılacağı Uluslararası Boğaziçi Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix Yarışması yarın öğleden sonra genç kızlar kısa program, akşam ise genç erkekler kısa program yarışmalarıyla start alacak.





Organizasyon, 22 Eylül Cumartesi günü sona erecek.