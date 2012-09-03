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Genç tenisçiler Ağrı’da

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ''16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'' Ağrı'da başladı.

03 Eylül 2012 Pazartesi 21:30
Genç tenisçiler Ağrı’da
Ağrı Tenis ve Yüzme Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı'nda başlayan şampiyonaya, 57 sporcu katıldı. Şampiyona, 7 Eylül Cuma günü yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Ağrı Tenis ve Yüzme Kulübü Başkanı Kasım Kaya, yaptığı açıklamada, 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nı Ağrı'da düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaya, ''Bu şampiyonayı Ağrı'da ikinci defa düzenliyoruz. Geçen seneki organizasyonu da yine biz düzenlemiştik. İlimize ülkemizin çeşitli illerinden ve kulüplerinden 57 sporcu ve 16 antrenör katıldı. Ağrı'da tenisin gelişiminin nasıl bir hız kazandığını yaptığımız organizasyonlarla gösterdik. Ağrı teniste marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor'' diye konuştu.

Şampiyonaya Ağrı Tenis ve Yüzme Kulübü'nden 6 sporcunun katıldığına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

''Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. 5 yıllık çalışmalarımız sonucunda Ağrı teniste Birinci Lig'de mücadele etmektedir. Kendi öz evlatlarıyla teniste söz sahibi olan kulüplerle mücadele etti. Bu şampiyonaya ilgi çok güzel. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Buradaki insanımızın bakış açısı bir anda değişti. Daha önce Ağrı'yı temsil eden bir kulüp yoktu. Ama şu anda Ağrı Tenis Kulübü erkeklerde Birinci Lig'de mücadele ediyor, bayanlarda ise İkinci Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Dün itibarıyla federasyonumuz bir müjdeyi daha verdi. Tenis Doğu Ligi'nin startını Ağrı'da veriyoruz. Bu da bölgenin teniste söz sahibi olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''
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