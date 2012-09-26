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Genç şampiyonlar için ödül töreni

Venezuela'da 20-23 Eylül tarihlerinde yapılan İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası ile Bosna Hersek'te yapılan Balkan şampiyonasında altın madalya kazanan sporcular Elif Öner ve Süeda Onat için Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tören düzenlendi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 00:20
Genç şampiyonlar için ödül töreni
Dünya şampiyonu tekvandocu Elif Öner ile Balkan şampiyonu tekvandocu Süeda Onat, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun ilgiyle karşılandı. Şampiyon tekvandocular için Osmaneli Belediye Başkanlığı önünde tören yapıldı. 

Osmaneli Belediye Başkanı Mehmet Isıkan, törende, Osmaneli'de mutlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını söyledi. Osmaneli Spor Kulübü olarak sayısız başarılara ve madalyalara sahip olduklarını belirten Isıkan, şunları kaydetti:

''Şu ana kadar kazandığımız madalyalara dünya ve Balkan şampiyonluklarını da ekledik. Çok mutluyuz. Sporcularımız, bize gurur verici bir gün yaşattı. Başarının bir tesadüf olmadığını burada görüyoruz. Kulübümüzün 40-45 madalyası var. Avrupa ikincilikleri var ve en üst zirve olan dünya ile Balkan şampiyonluklarını elde ettiler. Kızlarımızı kutluyorum, ilçemize ve bize böyle bir güzellik yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Kızlarımızın yetişmelerinde emeği geçen öncelikle ailelerine ve okul öğretmenlerine ve en çok çaba gösteren hocamıza çok teşekkür ediyorum.'' 

Dünya şampiyonu Elif Öner'in babası Bülent Öner de kızının elde ettiği başarıdan dolayı bütün yakınlarıyla bir araya geldiklerini, büyük bir sevinç ve gurur yaşadıklarını dile getirdi. 

Anne Öner de kızının küçük yaştan itibaren birçok başarı elde ettiğini ve kendisini şu ana kadar desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Balkan Şampiyonu Süeda Onat'ın babası Zeki Onat da kızının başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti. 

Anne Onat ise kızının şu ana kadar ulusal ve uluslararası müsabakada birçok birinciliği olduğunu belirterek, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Isıkan ve Osmaneli Spor Kulübü Tekvando Şubesi Sorumlusu Erhan Döş, sporcuların ödülünü verdi.



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