Genç milliler berabere kaldı

Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda oynadığı özel maçta Moldova ile 2-2 berabere kaldı.





Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 25 Eylül Salı günü yaptığı özel maçta Moldova'yı 2-1 yenen 19 yaş Altı Milli Takımı'nın, ikinci özel maçında bu kez rakibiyle 2-2 berabere kaldığı belirtildi.





Ternovca kentindeki St. Dinamo Auto sahasında oynanan müsabakada Türkiye'nin gollerini 33. ve 37. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın attığı, Moldova'nın gollerinin ise 48. dakikada Apostolov ve 89. dakikada Muarac'dan geldiği kaydedildi.